Что творится в отношениях России и Запада? Вот что сказал по этому поводу президент Владимир Путин: Мы ждем, что здравый смысл в конце концов восторжествует.

Что творится в отношениях России и Запада? Вот что сказал по этому поводу президент Владимир Путин: "Мы ждем, что здравый смысл в конце концов восторжествует. И международным отношениям не будет наноситься такой ущерб, который мы наблюдаем в последнее время. Это касается не только покушения на Скрипаля, но и всех других аспектов международных отношений. Нужно вставать в рамки здоровых политических процессов, основанных на фундаментальных нормах международного права, и тогда жизнь в мире, обстановка в мире станут более стабильной и прогнозируемой".Наверное, редакция "Вестей в субботу" состоит из идеалистов. Действительно, даже и в нынешних обстоятельствах мы упорно охотимся за хоть какими-то примерами и положительного общения России и Запада, особенно России и Британии. Пусть даже примеры из истории. Но ведь это было! А, значит, может, и должно быть по-другому в отношениях поистине цивилизованных стран.В журнале "Международная жизнь" вышла статья, подготовленная нашим добрым другом-историком из Англии Бернардом О'Коннором. Теперь складывается уже целая галерея портретов отправленных в Англию десятков советских разведчиков-нелегалов, радистов и диверсантов.Но их отправляли туда с согласия Лондона, чтобы с помощью британской разведки в 1941-1944 годах переправить в оккупированную нацистами Европу. Сопоставляя рассекреченные документы британских спецслужб в Лондоне и Коминтерна в Москве, мы вышли на крайне симпатичный для нас сюжет о том, как наши страны умеют сотрудничать.Если спросить интересующихся историей людей на Западе, то первое, что они вспомнят об этом человеке, — это как он выведал секреты НАТО. И особенно — обстоятельства покупки Соединенным Королевством у Соединенных Штатов атомных установок для своих подводных лодок. А что прежде всего вспомнят про Конона Молодого в бывшем Советском Союзе?Вспомнят, что Молодый — это прототип того, кого Донатас Банионис сыграл в фильме "Мертвый сезон". О чем был тот фильм? Наверное, самый узнаваемый эпизод киноленты — почти из самого конца, когда навстречу друг другу через границу идут советский и западный разведчики, которых меняют друг на друга.И еще через мгновение по задумке режиссера Саввы Кулиша "западники" свои автомобили разворачивают хаотично, а машины советского КГБ разворачиваются уверенно синхронно. По-режиссерски очень здорово придумано. Но точно ничего не придумано со включенной в фильм документальной съемкой.Именно до такого животного состояния доводили узников немецких концлагерей, ставя над ними ужасные химические эксперименты. По сценарию фильма, после войны организаторы этих экспериментов, ученые-изуверы из гитлеровской Германии, находят прибежище на Западе. Но где точно? В начале ленты было сказано. "Основа у фильма — подлинная, но, конечно, страна не названа". Но так уж и не названа?Во-первых, в титрах в числе консультантов — полковник Панфилов, точнее К. Т. Панфилов, то есть инициалы точно такие же, как у Конона Трофимовича Молодого, которого сыграл Банионис и которого вытаскивали именно из Британии. Но это — намек, скажем так, для посвященных, для политических гурманов.Во-вторых, была и еще какая конкретика. У фильма было что-то вроде эпиграфа — — рассказа советского разведчика Абеля. И те, кто давно не пересматривал этот фильм, но смотрят новости, очень удивятся: что же такого очень актуального и сегодня было сказано еще полвека назад."Вы, вероятно, читали в газетах заметки, которые в последнее время довольно часто появляются, — о том, что в некоторых капиталистических государствах проводятся опыты по использованию бактериологических и химических средств массового уничтожения людей. В английском городе Портон, в канадском Саффилде имеются лаборатории, в которых хранятся возбудители самых страшных эпидемий, которые когда-либо поражали человечество", — говорится в картине.Вы поняли, о каком английском Портоне говорил Абель? Это деревня под Солсбери, рядом с которой находится военный объект Porton Down, тот самый, где проводили анализы отравляющего вещества, которое вроде как использовано при покушении на Сергея и Юлии Срипалей. "Вести в субботу" решили обратиться к истории вопроса. Но здесь нас ждало несколько неожиданных открытий.Во-первых, если в интернет-поисковике набрать Porton Down и "нацисты" на английском, то результат будет – ноль, что так или иначе объяснимо. Но, во-вторых, удивительный результат дает и поиск на русском.Сегодня любой, кто ищет, мгновенно найдет и эту документальную съемку: тайник для рации, обнаруженный в Англии после ареста Молодого и его радистов в 1961-м. Одна из местных жительниц потом утверждала, что у нее есть чувство, что где-то здесь осталась еще какая-то аппаратура. Еще интереснее: в 80-х в саду одного из домов в лондонском Райслипе нашли еще один передатчик. Для кого он был оставлен про запас?В Москве отправляемся в одно из многочисленных теперь и здесь английского образца заведение, в каком Конон Молодый, как он рассказал нашим коллегам, впервые встретился с тем, с кем работал вместе и кто, судя по контексту, потом продолжил его дело в Англии.Я, конечно, никакой не Банионис, но из воспоминаний Молодого мы знаем, что советский разведчик-нелегал искал глазами при встрече с коллегой. Сигнал, что все в порядке, был — сине-белая багажная бирка американской авиакомпании TWA. Сам нелегал-напарник должен был быть высоким, но сутуловатым. И неспешно пить кофе. Наконец, соседний стул должен был быть заранее отодвинут.Все совпало. Вплоть до заранее отодвинутого стула. Личность другого советского нелегала — Конон Молодый называет его "Уилсон". Кем был этот человек? Кто же нам скажет?.. Но из записей бесед с Молодым наших коллег следует: Уилтон обосновался в Porton Down, и у него с резидентом произошел такой разговор.- Какое впечатление произвел на вас Porton Down? – спросил Молодый Уилсона- Городок как городок. Серый, скучный, маленький. Со своими маленькими заботами, — рассказал Уилсон.- И большими претензиями?- Да, центр бактериологической войны.Самая подробная из общедоступных съемок Porton Down. Основан этот объект был как оборонительный, когда еще в Первую мировую химоружие против британских войск применила кайзеровская Германия. Судя по всему, до поры до времени в СССР и считали, что угрозы для Советского Союза Porton Down не представляет.Рассказывает один из самых уважаемых и заслуженных ветеранов советской внешней разведки: "Химоружие было где-то немножко в то время, так сказать, в тени. Главным было ядерное оружие", — отметил генерал Всеволод Радченко, сослуживец и сокурсник Конона Молодого.Насколько можно понять, советская разведка объявила "боевую тревогу" по двум соображениям. Из воспоминаний Молодого: "На первый взгляд, бактериологический центр не производил особого впечатления — несколько домиков. Но именно там, в этих неприглядных домиках, готовилось оружие, страшнее которого человек еще не придумал. Маленький микроб оказался сильнее всесильного термоядерного взрыва. Микробы, "разрабатывавшиеся" в лабораториях Porton Down, позволяют получить вещество, 200 граммов которого достаточно, чтобы умертвить все население земного шара! Это был сигнал боевой тревоги".Стоунхендж. Доисторические камни, подвешенные древними обитателями Британских островов, — вот чем окрестности Солсбери были притягательны для гостей раньше. Однако Молодый нашел для себя здесь совсем другой сюжет — о том, что под Солсбери потянулись совсем другие визитеры. Темой химоружия в Британии занялись те, кто еще недавно работал над ней в Германии при Гитлере.Эти жуткие кадры обычно ассоциируют с работами на шотландском острове Гринард. В 1942-м чумой его заразили сами британцы, отрабатывая защиту от возможной химическо-бактериологической атаки немцев уже во Вторую мировую. Но, как следует из записанного журналистами вслед за Молодым, после войны правительство ее величества вывезло в Британию не только образцы веществ, захваченных в Германии, но и создателей этих веществ. Так говорил Молодый."Всем этим деятелям от науки грозило строгое наказание за военные преступления и преступления против человечности. Работа же на американцев и англичан укрывала от правосудия. Porton Down стал пристанищем группы нацистских специалистов", — подчеркивал разведчик.- Насколько приоритетным для советской разведки в послевоенные годы был поиск нацистов, которые ушли на Запад?- Этим занимались. А как же? Было спецуправление, — пояснил Всеволод Радченко.92-летний генерал-разведчик Радченко не только сослуживец Конона Молодого, но и его однокурсник по Институту внешней торговли. От него, от однокурсника, узнаем одну деталь, которая нам еще пригодится.Итак, на одном институтском фото — группа Молодого с преподавателем-китайцем. Изучали китайский. Как это Молодому пригодилось в Англии?С хорошо знавшим Молодого однокурсником разбираем одну из самых популярных легенд, порожденную фильмом "Мертвый сезон". На самом деле в Великую Отечественную реальный Конон Молодый служил все-таки в Красной армии, но, кстати, интересно, уже и тогда в разведке, в армейской. Впрочем, для того чтобы еще лучше понять, откуда он такой, нам надо перенестись совсем далеко во времени и пространстве.Праздник у народа, который называется эвены. Это коренное население той части России, что располагается на берегу Охотского моря, в нынешней Магаданской области. Если поискать, то на берегу можно найти плиты на старом погосте. Это – все, что осталось от городка Гижигинск, который исчез еще в 20-е годы ХХ века. В XIX веке именно сюда с Украины переселился дед Конона Молодого. И женился здесь как раз на местной.Вот, оказывается, откуда у Конона Молодого были такие черты, что его лицо вроде бы и не назовешь неславянским, но и славянина в нем автоматически инстинктивно не увидишь. Для разведки — то, что надо. Но. В "нелегалы" его позвали по еще одной причине. В Институте он оттого и занялся китайским, что уже владел английским."В институте это был единственный человек, который мог переводить с экрана американские боевики, — вспоминает Всеволод Радченко. — Язык этих американских боевиков военного времени никто не понимал до конца, даже педагоги с кафедры. Он понимал абсолютно. Пускали этот фильм, и он прямо с экрана переводил нам эти американские боевики, совершенно непереводимые, конечно".Откуда мальчик, выросший в послереволюционной Москве, владел английским? И так хорошо. Вглядимся в фото. Явно же сделаны не у нас. А где? Одна из загадок в биографии Молодого — выезд в возрасте 10 лет к тетке в Соединенные Штаты."Жили мы и в Москве, и вообще в России достаточно скромно. А он был там в гимназии, был настоящий американец", — рассказывает Радченко.- Как его выпустили? Все-таки советские времена, 30-е годы.- Этого никто не знает, кого выпускали, кого не выпускали.- Я читал, что чуть ли не личное распоряжение Генриха Ягоды было по поводу отправки мальчика.- Да, я представляю это. Мне эта история неизвестна насчет Ягоды. Возможно, что он свое слово сказал где-то.- Это полная фантазия, что его могли готовить в нелегалы-разведчики с детства?- Этого я не знаю, поэтому отрицаю.Как бы то ни было, английский Молодый выучил в том возрасте, когда правильный акцент приобретается на всю жизнь. Вот в Институте внешней торговле его и приметили как перспективного не только юриста-международника. Генерал Радченко вспоминает, как его самого приглашали на службу в разведку."Я не знаю, как разговаривали с Молодым. Со мной все было очень просто. Было предложение, что это будет служба. Я задал какой-то там идиотский вопрос, что хочу диссертацию писать. Мне тут же было сказано: "О чем речь? Конечно вы будете писать вашу диссертацию, служа у нас", — вспоминает Радченко.- Написали?- Да, написал и защитил.- А Конон Молодый в какой-то момент исчез?- Да, он сначала появился как аспирант Академии внешней торговли, в этот момент я с ним встречался еще, а потом его не стало.Канадский паспорт на имя Гордона Лонсдейла — вот по какому документу Конон Молодый въехал в Британию, когда согласился стать советским разведчиком-нелегалом, чтобы слушать. Так, как это, конечно, несколько по-киношному, но, как говорят разведчики, в целом, правильно было показано в "Мертвом сезоне":Мы поинтересовались на "Ленфильме", что от той истории осталось у них. На удивление остался не только пистолет, но и многие-многие другие вещи: не только плащ и шляпа, но даже бритва, при помощи которой герой Баниониса менял внешность. Хоть сейчас проводи новую операцию, вот уже и пробирки для материалов из Porton Down готовы. Но то — в кино. А как в реальной жизни Молодый узнал о работах в Porton Down? Как ни странно, тут ему очень пригодился тот самый китайский. Он ведь мог уже только изображать, что хотел его выучить и оказаться при этом в правильной компании.Изучение китайского языка — вот официальная легенда, по которой советский разведчик-нелегал Конон Молодый приезжает в Лондон как бы учить китайский в местном университете. А после занятий — естественно, поход с однокурсниками в английский паб.Кто изучал китайский язык в Англии в 50-е годы? Понятно, что все больше военные и сотрудники спецслужб. Молодый вспоминал, как за спиртным один из его однокурсников, капитан Харпер, признался: "То, что я говорю, известно каждому младенцу. В Porton Down занимался не защитой, а разработкой наступательного биологического оружия. Большинство из нас побывало там на курсах".Вот как Porton Down увидели создатели "Мертвого сезона". И, судя по всему, Конон Молодый рассказал создателям фильма то, что потом запишут журналисты, что, по его сведениям, один из специалистов-немцев откровенничал: "Я недоволен английскими условиями. Тут мы экспериментируем только на животных. К чему эти сантименты?" Так ведь, похоже, все-таки проводили такие эксперименты.Уже в этом веке в Британии состоялось повторное разбирательство по поводу гибели в Porton Down еще в 1953 году военнослужащего Рональда Мэддисона.А вот что уже на рубеже 60-70-х рассказал Молодый журналистам: "События ближайших лет подтвердили: именно созданный учеными Porton Down газ CS закачивали в подземные убежища партизан во Вьетнаме, джунгли опыляли ядовитыми веществами, поля и водные источники отравляли смертоносными микроорганизмами".Одна из самых знаменитых фотографий Молодого по возвращению в СССР — с Абелем. Одна из самых знаменитых на Западе — с золотой медалью Всемирной выставки в Брюсселе. Там он ведь был успешным бизнесменом. Провал был из-за предательства.Арестовывал Молодого полицейский, который на съемке начала 70-х годов по просьбе кинооператора, конечно, понюхал цветы у себя в саду, но в последовавшем интервью предположил нечто такое, что его начальству, пусть уже и бывшему, понравилось вряд ли, что арест Молодого был таким спешным, что часть его группы вовремя ушла от властей.Между прочим, и из воспоминаний Молодого следует, что образцы материалов из Портон-Дауна ему привозил Уилсон. А он явно — избежал ареста. И, наверное, уже сам продолжил отправлять в Центр — что просили.Для справки: по окончании "холодной войны" и Британия, и Россия подписали Конвенцию, которая наконец запрещает и производство, и накопление, и применение химического оружия.Между прочим, и из воспоминаний Молодого следует, что образцы материалов из Porton Down ему привозил Уилсон. А он явно избежал ареста. 