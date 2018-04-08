Заместитель командующего оперативным командованием Донецкой народной республики Эдуард Басурин сообщил о ранении мирной жительницы огнем со стороны украинской армии.

Заместитель командующего оперативным командованием Донецкой народной республики Эдуард Басурин сообщил о ранении мирной жительницы огнем со стороны украинской армии. По данным Басурина, в субботу утром в районе пункта пропуска снайпер ВСУ выстрелил в спину женщине 1963 года рождения. Ополченцы подозревают в покушении на убийство выпускника одного из учебных центров ВСУ. В район так называемой антитеррористической операции он прибыл на стажировку, пишет РИА Новости.Басурин назвал грубым нарушением "пасхального" перемирия сегодняшний выстрел и вчерашнее убийство ополченца снайпером. "Украинская сторона действует подло и исподтишка. Фактически, используют режим тишины для стрельбы в спины нашим военнослужащим и мирным жителям", — добавил Басурин.