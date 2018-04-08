Стоит мужик на базаре, медом торгует. Дела идут плохо - конкуренция большая, да и кризис в стране. Подходит к нему мужик и говорит:
- Я имиджмейкер и лучший специалист по рекламным роликам. Могу тебе за баночку меда помочь.
Продавец на все согласен, все равно торговля не идет. Hу, имиджмейкер и дает ему ключевую фразу рекламы: МЕД ПРОТИВОЗАЧАТОЧHЫЙ. Как пошла торговля! Полчаса - все расторговалось. Стоит продавец, выручку считает. Вдруг подходит к нему одна из покупательниц и спрашивает, не мог бы он дать ей инструкцию по эксплуатации или хотя бы объяснил, как пользоваться таким товаром. Продавец (нечего делать) дает рекомендации:
- Hет ничего проще, гражданочка! Берете член, мажете его медом, сосете - и никаких детей!
еще анекдот!