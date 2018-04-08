Подозреваемого задержали

В Кинешме полицейские задержали подозреваемого в нападении на девушку.Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Ивановской области, девушка возвращалась домой из магазина. Следом за ней в подъезд зашёл мужчина.Между третьим и четвертым этажом незнакомец ударил девушку ножом в плечо и вырвал у неё рюкзак. Мужчина убежал, а девушка обратилась в полицию. Она описала нападавшего и рассказала обстоятельства случившегося.Сотрудники уголовного розыска отработали вероятный путь следования нападавшего и задержали ранее неоднократно судимого 29-летнего местного жителя. Мужчину доставили в полицию. Решается вопрос об его аресте.