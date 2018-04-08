При обыске в квартире мужчины, который совершил наезд на посетителей кафе в Мюнстере, нашли автомат Калашникова.

При обыске в квартире мужчины, который совершил наезд на посетителей кафе в Мюнстере, нашли автомат Калашникова. О находке сообщило издание Bild.Теперь сотрудникам полиции предстоит выяснить, в рабочем ли состоянии находится автомат. Также в квартире были обнаружены взрывоопасные вещества, передает РИА Новости.По данным журнала Der Spiegel, правоохранителям была известна личность атаковавшего. Он уже неоднократно был замешан в случаях порчи имущества, а также угрожал своим знакомым.Вечером 7 апреля в историческом центре немецкого Мюнстера на группу посетителей ресторана, сидевших на улице, наехал малолитражный грузовик. В результате ЧП три человека погибли, 20 пострадали. После случившегося предполагаемый виновник покончил с собой.