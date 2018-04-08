Сотрудники полиции в Мюнстере готовятся взорвать подозрительный пакет, обнаруженный в грузовике, который протаранил посетителей уличного кафе.

Сотрудники полиции в Мюнстере готовятся взорвать подозрительный пакет, обнаруженный в грузовике, который протаранил посетителей уличного кафе. Об этом сообщает с места ЧП корреспондент телеканала N-TV.В связи с этим в районе продолжает действовать режим эвакуации. Официального подтверждения этой информации пока нет.Вечером в субботу, 7 апреля, в историческом центре немецкого города Мюнстер малолитражный грузовик наехал на группу посетителей ресторана, сидевших на улице. В результате ЧП погибли три человека, в том числе водитель, и более 20 получили ранения.По данным МВД федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия, за рулем автомобиля находился гражданин Германии. Ранее СМИ сообщали, что наезд на людей в Мюнстере совершил 48-летний гражданин Германии, имевший проблемы с психикой. Ранее он пытался покончить с собой. Грузовик, на котором был совершен наезд, зарегистрирован на имя этого человека. После происшествия предполагаемый виновник покончил с собой, передает РИА Новости.Сотрудники правоохранительных органов провели обыск в его доме. Спецназ искал следы взрывчатых веществ. На месте происшествия в грузовике полицейские обнаружили подозрительный предмет, в связи с чем были эвакуированы люди с близлежащих улиц.