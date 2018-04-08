В ходе мероприятия был проведен анализ ситуации на территории округа и повышение уровня осведомленности населения о последствиях потребления наркотических средств...

В УВД по Западному округу был проведен круглый стол, темой которого стало проведение на территории города Москвы межведомственной комплексной оперативно-профилактической операции «Дети России – 2018».На мероприятие были приглашены представители Отдела по обеспечению деятельности участковых уполномоченных полиции и подразделений по делам несовершеннолетних УВД по ЗАО, председатель Общественного совета при УВД по ЗАО Владимир Береснев и представители ОС при УВД по ЗАО Сергей Костриков и Юрий Шаркович, ответственный секретарь комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Западного округа Светлана Бутюгина, заведующая филиалом «Тропарево-Никулино» ГБУ Центра содействия помощи семьи и детям «Доверие» Елена Сосонкина, а также врач психиатр-нарколог филиала 8 ГБУЗ «МНПЦ наркология ДЗМ» Ольга Румянцева.Начальник отделения профилактики административной практики и противодействию наркопритонов ОНК УВД по ЗАО подполковник полиции Сергей Фирсов довел до собравшихся план мероприятия, этапы операции, после чего собравшиеся оживленно дискутировали по данному вопросу.Очень важно предупреждение распространения наркомании среди несовершеннолетних, выявление фактов их вовлечения в преступную деятельность, связанную с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров, новых потенциально опасных психоактивных веществ.Помощник начальника УВД по работе с личным составом подполковник внутренней службы Руслан Ермаков отметил, что в проведении профилактической работы в данном направлении очень важно взаимодействовать с представителями молодежных общественных и волонтерских организаций.В ходе круглого стола был проведен анализ ситуации на территории округа, намечены совместные мероприятия, направленные на профилактику правонарушений с участием несовершеннолетних и повышение уровня осведомленности населения о последствиях потребления наркотиков и об ответственности за участие в их обороте.Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-39