Мужчина предоставил за денежное вознаграждение своим соотечественникам в количестве десяти человек койко-места в строительном вагончике...

Участковые уполномоченные полиции районов Метрогородок и Соколиная гора установили факты нелегального пребывания на территории РФ иностранных граждан.Участковые уполномоченные полиции ОМВД России по району Метрогородок установили, что 55-летний приезжий из ближнего зарубежья предоставил за денежное вознаграждение своим соотечественникам в количестве десяти человек койко-места в строительном вагончике, расположенном на Пермской улице, заведомо зная, что те не имеют разрешительных документов для пребывания на территории РФ.Также участковые уполномоченные полиции ОМВД России по району Соколиная гора установили, что 21-летний приезжий за денежное вознаграждение предоставил своим семерым соотечественникам квартиру на Измайловском шоссе, заведомая зная, что они находятся на территории РФ с нарушением миграционного законодательства.По данным фактам дознанием территориальных ОМВД возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 322.1 УК РФ «Организация незаконной миграции». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73