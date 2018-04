Певица Валерия запустила собственный сервис No Secret by Valeriya по доставке здоровой еды. Поклонники звезды согласились с важностью правильного питания, однако цены на ассортимент привели некоторых из них в настоящую ярость.

Певица Валерия запустила собственный сервис No Secret by Valeriya по доставке здоровой еды. Поклонники звезды согласились с важностью правильного питания, однако цены на ассортимент привели некоторых из них в настоящую ярость.Вместе с Эмином Агаларовым певица Валерия дала старт проекту No Secret by Valeriya. Его концепция проста – клиенты могут выбрать один из пяти продуктовых комплектов и получать набор продуктов для правильного питания. Подписчики звезды единодушно сошлись во мнении, что в современном мире нет ничего важнее, чем здоровая еда. Однако стоимость этого удовольствия возмутила некоторых пользователей Сети.Так, стоимость набора еды на один день в зависимости от выбранной программы колеблется от 3,5 тысячи до пяти тысяч рублей. За месяц питание в таком режиме обойдется человеку больше чем в 100 тысяч рублей. Такой уровень цен оказался запредельным для многих подписчиков певицы. "За 100 штук в месяц! Дешевле повара нанять", "Очень дорого! Почему такие цены?", "4500 в день за питание – это очень неподъемные цены, согласна с вышесказанным: так могут питаться только звезды, обычные люди позволить себе такого не могут…", – цитирует teleprogramma.pro возмущенные отзывы поклонников.Некоторым не понравился и ассортимент, предлагаемый Валерией. Они раскритиковали снимок, на котором певица есть зелень в машине. "Одной травкой сыт не будешь!!! Кушай Мяско!!! (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "этой травкой можно наесться ?))", "бедная...все травкой питаетесь=(( а силы где брать?", "А пустая травка это реально вкусно ?😊", "Неужели нельзя нормальную еду есть,что за трава!!!", – обрушились на певицу критики.