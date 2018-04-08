О пугающих словах актрисы Анжелики Волчковой о приближающейся к ней смерти рассказал художественный руководитель Школы современной пьесы Иосиф Райхельгауз. Ранний уход из жизни она связывала с получением звания Народной артистки.

О пугающих словах актрисы Анжелики Волчковой о приближающейся к ней смерти рассказал художественный руководитель Школы современной пьесы Иосиф Райхельгауз. Ранний уход из жизни она связывала с получением звания "Народной артистки".В ночь на 8 апреля актриса Анжелика Волчкова умерла после продолжительной болезни. Поклонники и коллеги оказались буквально шокированы столь ранним и внезапным уходом. Однако сама она, кажется, чувствовала приближение смерти. Об этом рассказал художественный руководитель Школы современной пьесы Иосиф Райхельгауз."Удивительно: она должны была получить звание "Народной артистки", прошла бесконечные согласования и утверждения, и вдруг год тому назад она попросила нас забрать это звание, сказала, что ей оно не нужно. Когда мы спросили, почему, она сказала: “Да вот, что-то у меня такие фантазии, что я получу звание "Народной артистки" и умру”. Мы действительно остановились – что эти звания в сравнении с человеком и с его жизнью?", – цитирует его радиостанция "Говорит Москва"."Анжелика не просто ведущая артистка нашего театра, не просто наша многолетняя лирическая героиня, не просто моя любимейшая ученица, окончившая мою мастерскую во ВГИКЕ – она уникальнейший человек. Среди артистов, у которых непростая работа, непростые характеры, часто непростая личная жизнь, она отличалась какой-то невероятной добропорядочностью. Она удивительно благородный человек, удивительно мотивированный человек", – рассказал он.Иосиф Райхельгауз подчеркнул, что смерть Анжелики Волчковой стала потерей и ударом и для всего театра, и для него лично. "Высоконравственный, благороднейший человек, при этом необыкновенного женского и актерского обаяния. Она интересовалась всем – искусством, литературой, политикой. Хотела знать все и знала, но тихо, скромно и глубоко. Внятный, живой человек. Живой до последней минуты", – рассказывал он же в интервью "Московскому комсомольцу"."Это огромная утрата для театра. Нас в штате всего 29 человек и мы буквально – семья", – признался актер Вадим Калганов. "Это моя однокурсница, мы с не учились вместе и вместе работам больше 20 лет. Она ушла очень рано, очень… ", – цитирует его "РЕН ТВ".Актер добавил, что близкие знали о напряженной борьбе артистки со страшной болезнью. "Очень стойко все переносила, но, очевидно, возможности человека не безграничны", – отметил он. "Актеры всегда приезжали к ней, поддерживали ее, но это не в нашей власти. Это наверно продлевало ей жизнь, но медицина оказалась бессильной, а наши возможности тем более очень маленькие, но мы поддерживали ее, как могли", – вспомнил Вадим Калганов.Напомним, Анжелика Волчкова ушла из жизни 8 апреля в 00:05 мск. Поклонники атлантов актрисы поспешили поделиться своими соболезнованиями. Они отметили, что все, кто видел игру Волчковой на сцене запомнят ее как очень талантливую и светлую актрису. Верующие припомнили народную молву о том, что умирающие на Пасху сразу попадают в рай.