В ночь на 8 апреля ушла из жизни актриса Анжелика Волчкова. На протяжении долгого времени она боролась с тяжелой болезнью, однако так и не смогла ее победить.

В ночь на 8 апреля ушла из жизни актриса Анжелика Волчкова. На протяжении долгого времени она боролась с тяжелой болезнью, однако так и не смогла ее победить.О смерти Анжелики Волчковой сообщил на своей странице в Instagram ее партнер по сцене, актер Кирилл Емельянов. "Сегодня (8 апреля. – Прим. ред.) в 00.05 минут, в светлый праздник Пасхи от нас ушла самая красивая и самая талантливая актриса театра Школа Современной пьесы Анжелика Волчкова (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написал он."С Анжелой мы играли несколько спектаклей и за время совместной работы, Она стала для меня родным человеком..Я верил до последнего как и все наши коллеги, болезнь распорядились иначе.. Светлая память! Я Тебя очень сильно люблю!!! СПАСИБО! Соболезнования семье", – добавил Кирилл Емельянов.Поклонники поспешили присоединиться к соболезнованиям. Они отметили, что все, кто видел работу Анжелики Волчковой на сцене запомнят не только как красивую, но и очень талантливую актрису. Верующие припомнили народную молву о том, что умирающие на Пасху сразу попадают в рай.Материал дополняется