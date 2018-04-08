Спикер Госдумы Вячеслав Володин поздравил россиян с Пасхой. В светлый день Воскресения Христова он пожелал всем радости и благополучия.

СпикерГосдумы Вячеслав Володин поздравил россиян с Пасхой. В светлый день ВоскресенияХристова он пожелал всем радости и благополучия."Поздравляюс праздником Воскресения Христова. Светлые пасхальные дни дарят людямрадость, вдохновляют их на благие дела, служат утверждению в обществеидеалов добра, мира и справедливости", – говорится в поздравлении,размещенном на сайте Госдумы.Спикеротметил, что Русская православная церковь многое делает для укреплениянравственных ценностей и семейных традиций, просвещения молодежи. "Желаюпасхальной радости, благополучия и крепости духовных сил", -обратился Володин к россиянам.ГлаваГосдумы по традиции встретил праздник Пасхи в Храме Воскресения Христоваи Новомучеников и Исповедников Церкви Русской в Сретенскоммонастыре.А сегодня, несмотря на праздник, делегация Госдумы воглаве с Вячеславом Володиным отправляется с визитом в Иран. Ключевыми темами переговоровв Тегеране станут взаимодействие двух стран в борьбе с терроризмоми экстремизмом, развитие контактов в торгово-экономической сфере,а также активизация совместной работы по выполнению договоренностейо расширении взаимовыгодных связей.Отношения парламентов России и Ирана выходятна самый высокий уровень: планируется подписание регламента Комиссиипо сотрудничеству между Госдумой и Собранием Исламского Ирана, сопредседателямикоторой станут ВячеславВолодин и Али Лариджани.В составе российской делегации – депутатывсех фракций, в том числе председатели семи думских комитетов, главызаконодательных собраний Астраханской, Волгоградской и Саратовскойобластей, представители Торгово-промышленной палаты, "Росатома", "РЖД" и профильныхминистерств.