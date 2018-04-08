Спикер
Госдумы Вячеслав Володин поздравил россиян с Пасхой. В светлый день Воскресения
Христова он пожелал всем радости и благополучия.
Спикер
Госдумы Вячеслав Володин поздравил россиян с Пасхой. В светлый день Воскресения
Христова он пожелал всем радости и благополучия.
"Поздравляю
с праздником Воскресения Христова. Светлые пасхальные дни дарят людям
радость, вдохновляют их на благие дела, служат утверждению в обществе
идеалов добра, мира и справедливости", – говорится в поздравлении,
размещенном на сайте Госдумы.
Спикер
отметил, что Русская православная церковь многое делает для укрепления
нравственных ценностей и семейных традиций, просвещения молодежи. "Желаю
пасхальной радости, благополучия и крепости духовных сил", -
обратился Володин к россиянам.
Глава
Госдумы по традиции встретил праздник Пасхи в Храме Воскресения Христова
и Новомучеников и Исповедников Церкви Русской в Сретенском
монастыре.
А сегодня, несмотря на праздник, делегация Госдумы во
главе с Вячеславом Володиным отправляется с визитом в Иран. Ключевыми темами переговоров
в Тегеране станут взаимодействие двух стран в борьбе с терроризмом
и экстремизмом, развитие контактов в торгово-экономической сфере,
а также активизация совместной работы по выполнению договоренностей
о расширении взаимовыгодных связей.
Отношения парламентов России и Ирана выходят
на самый высокий уровень: планируется подписание регламента Комиссии
по сотрудничеству между Госдумой и Собранием Исламского Ирана, сопредседателями
которой станут Вячеслав
Володин и Али Лариджани.
В составе российской делегации – депутаты
всех фракций, в том числе председатели семи думских комитетов, главы
законодательных собраний Астраханской, Волгоградской и Саратовской
областей, представители Торгово-промышленной палаты, "Росатома", "РЖД" и профильных
министерств.