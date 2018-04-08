В Манчестере состоялся центральный матч 33-го тура Английской футбольной премьер-лиги. В принципиальном дерби Манчестер Юнайтед на чужом поле проигрывал после первого тайма Манчестер Сити со счетом 0:2, но в итоге смог переломить ход встречи и одержал победу – 3:2.

В Манчестере состоялся центральный матч 33-го тура Английской футбольной премьер-лиги. В принципиальном дерби "Манчестер Юнайтед" на чужом поле проигрывал после первого тайма "Манчестер Сити" со счетом 0:2, но в итоге смог переломить ход встречи и одержал победу – 3:2.Первый тайм прошел при подавляющем преимуществе "горожан", которые забили в ворота Давида Де Хеа два мяча. Сначала отличился защитник Венсан Компани (25-я минута), а спустя пять минут преимущество хозяев удвоил Илкай Гюндоган.Казалось, что результат матча предопределен и "Манчестер Сити" сможет оформить досрочное чемпионство за пять туров до конца турнира. Однако во второй тайме "МЮ" взял инициативу в свои руку и смог совершить настоящий камэк. Сначала Поль Погба оформил дубль, а затем Крис Смоллинг принес "красным дьяволом" победу в дерби.Таким образом, чествование "МанСити" откладывается минимум до следующего тура. Команда продолжает уверенно лидировать в турнирной таблице и опережает идущий вторым "МЮ" на 13 очков.