Сотрудники полиции задержали мужчину в непосредственной близости от места совершения теракта в Германии. Очевидец запечатлел момент ареста на видео. По последним данным, в результате ЧП погибли три человека, еще не менее 30 получили травмы различной степени тяжести.

Очевидец запечатлел на видео момент задержания полицейскими мужчины. Судя по всему, события разворачиваются в Мюнстере около места, где в субботу, 7 апреля, мужчина совершил наезд на людей.На записи видно, как группа правоохранителей держит на прицеле неизвестного мужчину.После непродолжительных переговоров со стражами порядка он выполнил их требования – продемонстрировал, что у него в руках ничего нет, после чего лег на землю лицом вниз.Сотрудники полиции надели на него наручники, обыскали и увели.Неизвестно, имеет ли задержанный какое-то отношение к теракту, в котором, по последним данным, погибли три человека и пострадали еще 30.