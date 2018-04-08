В шахте имени Ленина в Междуреченске в субботу вечером произошло задымление.По данным источника в экстренных службах, в настоящее время на поверхность выводят 69 горнорабочих. По предварительным данным, пострадавших нет.

В шахте имени Ленина в Междуреченске ( Кемеровская область) в субботу вечером произошло задымление. Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах, в настоящее время на поверхность выводят 69 горнорабочих. По предварительным данным, пострадавших нет.По данным источника, задымление произошло в выработанном пространстве конвейерного штрека на глубине 320 метров. Работа шахты приостановлена. На месте работают два отделения горноспасателей. Причины задымления устанавливаются.