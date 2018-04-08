В 1943 году к длительному сроку заключения был приговорен один из лучших советских футболистов того времени – Николай Старостин. За решетку попали и трое его братьев – Николай, Александр, Андрей и Петр. Все они были игроками футбольного клуба Спартак, а Николай и вовсе стоял у его истоков. До сих пор нет четкого и однозначного ответа на вопрос о том, за что же сидели братья-спортсмены.

В 1943 году к длительному сроку заключения был приговорен один из лучших советских футболистов того времени – Николай Старостин. За решетку попали и трое его братьев – Николай, Александр, Андрей и Петр. Все они былиигроками футбольного клуба "Спартак", а Николай и вовсе стоял у егоистоков. До сих пор нет четкого и однозначного ответа на вопрос о том, за чтоже сидели братья-спортсмены.Николай Старостин в начале 1930-х годов был капитаномсоветской сборной по футболу. Высококлассный спортсмен, он быстро сблизился ссекретарем Комсомола Александром Косаревым. Последний позвал братьев играть вкоманду "Промкооперация", которая вскоре меняет свое название на"Спартак".Трое братьев Старостиных – Андрей, Александр и Петр -играли в команде. Николай же был полностью вовлечен в дела"Спартака": помимо спорта, он занимался административными ифинансовыми делами футбольного клуба.Весной 1942 года глава наркомата внутренних делЛаврентий Берия сообщил Иосифу Сталину о антисоветском поведении братьеви их пораженческих высказываниях, которые они допускали в кругу родственников изнакомых. В частности, Николай Старостин в разговоре со своей женой в 1941 годууже после начала войны заявлял, что немцы вскоре будут в Москве.В спецсообщении Берии говорилось, что футболисты готовятсясотрудничать с оккупантом, "сгруппировали вокруг себя антисоветскиеэлементы" и ко всему прочего незаконно обогащались. Сталин немедленно наложил резолюцию стребованием ареста братьев Старостиных. Официальный мотив – за спекулятивныеоперации с валютой, а также хищение социалистической собственности посредствомзанимаемых ими должностей в "Спартаке".Конкретно Николай Старостин обвинялся по несколькимстатьям Уголовного кодекса: покушение на измену родине, антисоветскаяпропаганда и агитация, антисоветская организация, получение взятки ипосредничество во взяточничестве, а также хищения.Кроме того, братьев обвинилив подготовке покушения на Сталина. Якобы футболисты планировали совершитьпреступление в 1937 году во время одного из парадов на Красной площади.Впрочем, есть версия, что арест братьев-футболистовсвязан с противостоянием "Спартака" и "Динамо". Первыйсчитался общенародным клубом, тогда как второй поддерживался милицией испецслужбами, то есть тем самым народным комиссариатом внутренних дел, которыйвозглавлял Берия. Якобы Лаврентий Павлович очень ревностно относился к успехамкрасно-белых и хотел поправить положение в пользу своей любимой команды.Четверо братьев Старостиных были арестованы в 1942году. Разбирательство по делу футболистов продолжалось около года. В 1943 годусуд вынес приговор: 10 лет лишение свободы и поражение в правах сроком на 5 летс конфискацией всего имущества.В соответствии с обвинительным актом, в НКВД поступилодостаточно доказательств антисоветской настроенности спартаковцев, их намеренииперейти на сторону немцев, а также расхищения социалистической собственности."На протяжении ряда лет систематически расхищали промышленные товары исырье из предприятий и артелей системы промкооперации", – говорилось в документе.Похищенные товары, заявили в суде, сбывались в большинстве случаев черезспортивное общество "Спартак". Всего же браться якобы вывезли безоформления документов товаров на сумму более 60 тысяч рублей, деньги поделилимежду собой.Пересмотр дела стал возможен лишь после смерти ИосифаСталина. Николай Старостин написал соответствующее ходатайство, и 16 июня 1954года состоялось заседание Военной коллегии Верховного Суда СССР. Из обвинениябратьев были исключены две контрреволюционные статьи. Однако участие в хищенияхи взяточничестве вновь были признаны доказанными.И тут за Старостиных вступилась Главная военнаяпрокуратура СССР. Ведомство направило заключение о недоказанности причастностибратьев к инкриминируемым им обвинениям. В итоге приговор Военной коллегии от1943 года был отменен, а дело прекращено за недоказанностью обвинения. Всечетверо братьев были освобождены.Последняя точка в этом деле была поставлена спустяполвека, после ареста Старостиных. В октябре 1992 года Николай Петровичобратился в Военную коллегию с просьбой выдать ему справку о реабилитации. Егопросьбу удовлетворили.По словам Николая Петровича, его с братьями осудилиякобы за демонстрацию позитивного отношения к "буржуазному спорту".Впрочем, советский спортсмен и тренер Анатолий Сеглин утверждал, что сиделиСтаростины лишь за одно антисоветское высказывание, опять же, относящееся кВеликой Отечественной войне: "Без разницы, где заниматься футболом, в СССР илиГермании".