Пока нет необходимости. Глава города ответил на предложение ввести обязательное проведение конкурса и голосования при решении вопросов с установкой памятников в исторической части

Пока нет необходимости. Глава города ответил на предложение ввести обязательное проведение конкурса и голосования при решении вопросов с установкой памятников в исторической части Владимира. Дмитрий Наумов провел первую в этом году пресс-конференцию. «Шестому каналу» удалось задать вопрос градоначальнику. Мы напомнили, что в настоящее время в городе развернулась общественная дискуссия по поводу вида и места установки