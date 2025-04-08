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<a href="https://33live.ru/novosti/08-04-2025-podkast-na-shestom-pochemu-russkij-mat-takoj-zhivuchij-i-kak-obojtis-bez-nego.html" target="_blank">«Подкаст на Шестом»: Почему русский мат такой живучий и как обойтись без него</a> - Русский мат как явление. Откуда он происходит и почему не исчезает из языка? Зачем ругались наши предки и как расширить свой словарный запас, чтобы материться не приходилось? На эти вопросы