Русский мат как явление. Откуда он происходит и почему не исчезает из языка? Зачем ругались наши предки и как расширить свой словарный запас, чтобы материться не приходилось? На эти вопросы
Русский мат как явление. Откуда он происходит и почему не исчезает из языка? Зачем ругались наши предки и как расширить свой словарный запас, чтобы материться не приходилось? На эти вопросы отвечаем в новом выпуске “Подкаста на Шестом” вместе со знатоком языка, доктором филологических наук, профессором Виктором Малыгиным. Внимание, выпуск лингвистически безопасен!