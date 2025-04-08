Масштабный проект, который будет реализовываться в несколько этапов. И, видимо, не один год. Речь про Старые сады, ожидающие своего обновления. Сейчас на стадии подготовки к торгам находится

Масштабный проект, который будет реализовываться в несколько этапов. И, видимо, не один год. Речь про Старые сады, ожидающие своего обновления. Сейчас на стадии подготовки к торгам находится благоустройство береговой линии прудов. В предыдущем материале «Шестой канал» рассказывал о том, что пруды станут единой системой с набережными и террасами, откуда можно будет спуститься к воде и