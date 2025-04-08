Четверо человек пострадали, один погиб. В Вязниках судили виновника жуткой аварии, которая произошла 31 июля 2022. Сотрудники ДПС оформляли другое ДТП, когда большегруз наехал на их патрульный
<a href="https://33live.ru/novosti/08-04-2025-v-vyaznikax-sudili-voditelya-fury-ustroivshego-smertelnuyu-avariyu.html" target="_blank">В Вязниках судили водителя фуры, устроившего смертельную аварию</a> - Четверо человек пострадали, один погиб. В Вязниках судили виновника жуткой аварии, которая произошла 31 июля 2022. Сотрудники ДПС оформляли другое ДТП, когда большегруз наехал на их патрульный
[url=https://33live.ru/novosti/08-04-2025-v-vyaznikax-sudili-voditelya-fury-ustroivshego-smertelnuyu-avariyu.html]В Вязниках судили водителя фуры, устроившего смертельную аварию[/url] - Четверо человек пострадали, один погиб. В Вязниках судили виновника жуткой аварии, которая произошла 31 июля 2022. Сотрудники ДПС оформляли другое ДТП, когда большегруз наехал на их патрульный