Четверо человек пострадали, один погиб. В Вязниках судили виновника жуткой аварии, которая произошла 31 июля 2022. Сотрудники ДПС оформляли другое ДТП, когда большегруз наехал на их патрульный

Четверо человек пострадали, один погиб. В Вязниках судили виновника жуткой аварии, которая произошла 31 июля 2022. Сотрудники ДПС оформляли другое ДТП, когда большегруз наехал на их патрульный автомобиль. Обвиняемый управлял фурой «Renault» с полуприцепом. Водитель следовал из Нижнего Новгорода в Москву. В это время на улице Железнодорожной в Вязниках сотрудники ДПС оформляли другую аварию без