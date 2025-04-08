Они создают защиту своими руками и спасают жизнь людям. Владимирские волонтеры «Масксети-33» продолжают поддерживать бойцов. Порядка 120 маскировочных сетей в неделю организация отправляет в

Они создают защиту своими руками и спасают жизнь людям. Владимирские волонтеры «Масксети-33» продолжают поддерживать бойцов. Порядка 120 маскировочных сетей в неделю организация отправляет в зону проведения спецоперации. В пункте масксетей в Боголюбово трудятся около 200 волонтеров. Армирование сетей шнуром — один из главных этапов плетения маскировочных сетей. Игорь Волгаевский, подполковник запаса, участник боевых действий в