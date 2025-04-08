Дмитрий Наумов ответил на возмущения жителей.

Во Владимире мэр Дмитрий Наумов прокомментировал скандал вокруг памятника Андрею Боголюбскому.Место для установки монумента порекомендовали специалисты федерального министерства культуры. Мэр ответил на жалобы жителей. Ранее те указали, что монумент будет стоять на смотровой площадке у Дмитриевского собора.Памятник планируют установить в июле. Его создал белорусский скульптор Илья Кирьянов. Высота скульптуры 4,2 метра, пьедестала — 1,6 метра.«Ни один памятник без согласия комиссии не будет установлен. Прилегающую территорию благоустроят. Проектом предусмотрено террасирование холма, его укрепление и организация трех пешеходных дорожек, ведущих к монументу», — указал Наумов.