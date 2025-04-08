Соответствующее постановление подписал глава города Дмитрий Наумов.

Во Владимире на платных уличных парковках сократили время бесплатной стоянки автомобилей.Соответствующее постановление подписал глава города Дмитрий Наумов. Изменен режим работы парковок. Теперь они функционируют с понедельника по субботу — с 6 утра до 23 часов. В результате власти решили сократить время на бесплатную ночную стоянку.Изменения затрагивают платные парковочные места возле магистралей — 1-й Никольской, Девической, Княгининской и Никитской.Ранее они работали в платном режиме с понедельника по пятницу с 7 утра до 20 часов. Изменения объясняют успешным опытом других городов.