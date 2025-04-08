Книжный клуб, развитие киберспорта, школа блогеров и студенческое самоуправление. Во Владимире стартовала неделя молодежной политики, посвященная теме: «Молодёжь Владимирской области:

Книжный клуб, развитие киберспорта, школа блогеров и студенческое самоуправление. Во Владимире стартовала неделя молодежной политики, посвященная теме: «Молодёжь Владимирской области: Вместе в будущее!». С 7 по 11 апреля студенты из разных университетов познакомятся с общественными организациями и волонтерскими объединениями, которые существуют в регионе. Елена Янина, министр молодежной политики Владимирской области Сейчас около 20 активно действующих,