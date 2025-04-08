Преподаватель умер после продолжительной болезни.

Скончался профессор, доктор геолого-минералогических наук Владимирского государственного университета имени А.Г. и Н.Г. Столетовых Владимир Филатов.Об этом сообщает библиотека-филиал №16 Центральной городской больницы. Владимир Викторович долгие годы боролся с болезнью. Преподаватель умер 5 апреля. Ему было 77 лет.Филато родился в Ульяновской области 10 сентября 1947 года. В 1971 году окончил геофизический факультет Свердловского горного института имени В. В. Вахрушева. После работал геофизиком, выполнял различные научные исследования. С 2011 года Владимир Викторович начал преподавать в нашем городе.Редакция приносит соболезнования близким и родным.