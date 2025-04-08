Об этом сообщил губернатор Александр Авдеев.

Во Владимирской области единовременную выплату бойцам, которые заключили контракт с Минобороны РФ, увеличили до 1,6 млн рублей.Об этом у себя в соцсетях сообщил губернатор Александр Авдеев. Вместе с федеральной выплатой военнослужащие теперь получают по 2 млн рублей еще от отправки в зону СВО.Сумму получат граждане, которые не имеют проблемы с законом и подписали контракт с ведомством в период с 1 апреля до 30 июня 2025 года.Напомним, что в последний раз выплату увеличивали в январе 2025 года. Тогда сумма выросла с 800 тысяч до 1 млн рублей.