54-летний водитель школьного автобуса, которого судили за домогательство к 6-летней девочке, подал апелляцию в Областной суд. Осужденный не согласен с приговором, который вынесли в конце

54-летний водитель школьного автобуса, которого судили за домогательство к 6-летней девочке, подал апелляцию в Областной суд. Осужденный не согласен с приговором, который вынесли в конце февраля. Напомним, жуткая история произошла 28 апреля прошлого года в Юрьев-Польском. Во дворе домов 23, 23а и 25 на улице Луговой пьяный мужчина нашел свою жертву и утащил в кусты.