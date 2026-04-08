Что такое дебетовая карта
Дебетовая карта — это платежная карта, позволяющая совершать покупки онлайн и в обычных магазинах, снимая деньги непосредственно с расчетного счета. Вы не берете кредит, как с кредитной картой или услугой «купи сейчас, заплати позже»; деньги на вашей дебетовой карте списываются с отложенных средств по мере совершения покупок. Вы также можете использовать свою дебетовую карту для снятия или внесения наличных в банкоматах.
Как получить дебетовую карту
Подайте заявку и откройте расчетный счет. Большинство банков и кредитных союзов предоставляют бесплатные дебетовые карты
при открытии расчетного счета. Активируйте ее, следуя предоставленным инструкциям, и установите свой PIN-код для использования в банкоматах и совершения покупок.
Если вам отказали в открытии расчетного счета, рассмотрите возможность использования предоплаченной дебетовой карты.
Ознакомьтесь с другими сопутствующими продуктами и счетами. Если вы хотите улучшить свою кредитную историю, обеспеченная кредитная карта может подойти вам лучше. Или, если ваша заявка на открытие обычного расчетного счета была отклонена, выберите расчетный счет для повторного открытия.
В чем разница между дебетовой и кредитной картой?
Дебетовые карты требуют от пользователей оплаты сразу, поскольку карта использует деньги непосредственно с вашего расчетного счета для покупок или снятия наличных в банкоматах. Если дебетовая транзакция приводит к отрицательному балансу вашего счета, с вас могут взиматься комиссии за овердрафт.
Кредитные карты позволяют оплачивать покупки позже. По сути, вы берете деньги в долг у эмитента кредитной карты с пониманием того, что вы можете вернуть деньги в конце расчетного периода. Если вы не оплатите сумму вовремя или в полном объеме, с вас могут взиматься штрафы за просрочку или проценты. Кредитные карты часто имеют систему вознаграждений, в рамках которой вы зарабатываете баллы за покупки, и вы обычно можете обменять эти баллы на зачисление на счет, возврат наличных или покупки через торговый портал вашей кредитной карты. Кредитные карты также обычно предлагают более надежную защиту потребителей, например, политику нулевой ответственности в случае мошенничества.
В чем разница между дебетовой картой и картой банкомата?
Дебетовую карту можно использовать для совершения покупок, а также для снятия наличных в банкомате, тогда как обычная карта банкомата предназначена исключительно для снятия наличных.
Исключение составляют случаи, когда на карте банкомата есть логотип Мир, Visa или Mastercard; в этом случае она функционирует как дебетовая карта и немедленно снимает средства с вашего банковского счета.
В чем разница между обычными дебетовыми картами и предоплаченными дебетовыми картами?
Обычные дебетовые карты совершают транзакции в режиме реального времени с вашего банковского счета каждый раз, когда вы совершаете покупку или снимаете деньги в банкомате. Предоплаченные дебетовые карты, с другой стороны, требуют предварительного пополнения карты наличными, чеками, онлайн-переводами или при посещении магазина.
Предоплаченные дебетовые карты могут быть хорошим вариантом для людей, у которых нет доступа к банковскому счету, но которые не хотят использовать наличные для онлайн-покупок. Однако имейте в виду, что предоплаченные карты не помогают вам улучшить кредитную историю.
Что делать, если вашу дебетовую карту украли?
Немедленно позвоните в свой банк и подтвердите это в письменной форме. В зависимости от того, когда вы сообщите о потере или краже в банк, вы можете нести ответственность за расходы, совершенные с утерянной или украденной дебетовой карты. Вот максимальная сумма, которую вы можете понести в зависимости от времени уведомления о потере или краже.