Метод «салфетки» — это самый простой, бюджетный и при этом максимально эффектный способ покраски яиц на Пасху. Вам не нужно быть художником, чтобы создать этот космический градиент. Все, что понадобится — пара бумажных полотенец и немного терпения. Подробный мастер-класс в материале vlad.aif.ru.Пошаговая инструкцияШаг 1: Подготовка. Отварите белые яйца вкрутую. Важно брать именно белые, на них цвета будут буквально «кричать» своей яркостью.Шаг 2: Упаковка. Возьмите обычную белую бумажную салфетку (или кусок бумажного полотенца). Плотно оберните яйцо, завяжите сверху резинкой или ниткой, чтобы оно было как в коконе.Шаг 3: Магия цвета. Возьмите жидкие пищевые красители (можно развести сухие в небольшом количестве воды). С помощью ватной палочки или пипетки капайте краску прямо на салфетку. Используйте 3-4 контрастных цвета: например, синий, розовый и желтый. Цвета должны начать смешиваться прямо на бумаге, создавая новые оттенки.Шаг 4: Ожидание. Сбрызните салфетку водой из пульверизатора, чтобы она стала влажной и плотнее прилипла к скорлупе. Оставьте яйца в покое на 15-20 минут (или на час для более глубокого цвета).Шаг 5: Разоблачение. Осторожно снимите салфетку. Вы увидите фантастические разводы, которые невозможно повторить дважды.Важно не забытьПосле того как яйца высохнут, капните на ватный диск немного растительного масла и протрите их. Это не только придаст зеркальный блеск, но и защитит цвета от выцветания.