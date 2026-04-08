Женщина ждала решения по апелляции после того, как суд приговорил ее к 16 годам заключения.

Молодая жительница Коврова Владимирской области бросила младенца одного умирать в съемной квартире, а потом выбросила его тельце в кусты. После того, как суд вынес вердикт, а апелляция не принесла желаемого результата, девушку нашли мертвой. Подробности читайте на vlad.aif.ru.Приговор оставить в силе!6 апреля в одной из камер владимирского СИЗО-1 сотрудники обнаружили молодую женщину без признаков жизни. Дежурный медик прибыл на место сразу же, однако ему оставалось лишь зафиксировать факт смерти.Как уточнили в пресс-службе УФСИН России по Владимирской области, ранее суд приговорил девушку к 16 годам лишения свободы. Она находилась в следственном изоляторе в ожидании момента, когда приговор официально вступит в законную силу, но не дождалась...В настоящее время региональные прокуратура и Следственный комитет проводят проверку. Следственным органам предстоит изучить обстоятельства дела.Более подробная информация сейчас не разглашается, однако в Следкоме подтвердили, что погибшая — та самая 20-летняя ковровчанка, которая два года назад заморила голодом своего малыша.Рухнувшие надеждыНаш источник в силовых структурах сообщил, что женщина оставалась в СИЗО, пытаясь оспорить приговор, вынесенный в конце 2025 года. Пока Владимирский областной суд рассматривал ее жалобу, решение официально не вступало в законную силу. Однако апелляция ничего не дала: срок остался прежним. Фактически это означало, что последний шанс на смягчение наказания был окончательно потерян.Из коробки выглядывали детские ножкиНапомним, страшный инцидент произошел 18 октября 2024 года. Привычный порядок жизни в пятиэтажке на улице Восточной в Коврове тем утром был нарушен страшным открытием. Местная жительница Ирина, устав смотреть на скопившийся под её окнами мусор, решила навести порядок. Вооружившись перчатками и мешками, она вышла на субботник. Среди сухой травы, веток и кустов пенсионерка сначала заметила забытую кем-то игрушку — пластмассовую панду. Но рядом, под обрывками голубого полиэтилена, стояла картонная коробка, из которой виднелись маленькие детские ножки...Умирал один в квартиреВскоре в уголовном деле появилось имя подозреваемой — родной матери найденного малыша. Оказалось, что погибший — не единственный ее ребенок. Если старший сын в этой семье рос в любви, то новорожденный стал для матери лишь обузой. И женщина нашла изощренный способ избавиться от него: она просто оставляла младенца одного в съемной квартире на пятом этаже того самого дома.Финал этой истории оказался трагичен. Мальчик, запертый в четырех стенах, медленно умирал от холода и истощения в абсолютном одиночестве. Тело ребенка оставалось в квартире до тех пор, пока обстоятельства не вынудили горе-мать «прибраться»: жилье нужно было возвращать хозяйке. Именно тогда коробка со страшным содержимым оказалась в кустах под окнами, где её и нашла соседка.Как уточнили наши источники, ковровчанка так до конца и не осознала, что натворила и до последнего свою вину в полном объеме не признавала. Впрочем, теперь судебный процесс завершен, и в этой истории поставлена точка.