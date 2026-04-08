Молодая жительница Коврова Владимирской области бросила младенца одного умирать в съемной квартире, а потом выбросила его тельце в кусты. После того, как суд вынес вердикт, а апелляция не принесла желаемого результата, девушку нашли мертвой. Подробности читайте на vlad.aif.ru.
Приговор оставить в силе!
6 апреля в одной из камер владимирского СИЗО-1 сотрудники обнаружили молодую женщину без признаков жизни. Дежурный медик прибыл на место сразу же, однако ему оставалось лишь зафиксировать факт смерти.
Как уточнили в пресс-службе УФСИН России по Владимирской области, ранее суд приговорил девушку к 16 годам лишения свободы. Она находилась в следственном изоляторе в ожидании момента, когда приговор официально вступит в законную силу, но не дождалась...
В настоящее время региональные прокуратура и Следственный комитет проводят проверку. Следственным органам предстоит изучить обстоятельства дела.
Более подробная информация сейчас не разглашается, однако в Следкоме подтвердили, что погибшая — та самая 20-летняя ковровчанка, которая два года назад заморила голодом своего малыша.
Рухнувшие надежды
Наш источник в силовых структурах сообщил, что женщина оставалась в СИЗО, пытаясь оспорить приговор, вынесенный в конце 2025 года. Пока Владимирский областной суд рассматривал ее жалобу, решение официально не вступало в законную силу. Однако апелляция ничего не дала: срок остался прежним. Фактически это означало, что последний шанс на смягчение наказания был окончательно потерян.
Из коробки выглядывали детские ножки
Напомним, страшный инцидент произошел 18 октября 2024 года. Привычный порядок жизни в пятиэтажке на улице Восточной в Коврове тем утром был нарушен страшным открытием. Местная жительница Ирина, устав смотреть на скопившийся под её окнами мусор, решила навести порядок. Вооружившись перчатками и мешками, она вышла на субботник. Среди сухой травы, веток и кустов пенсионерка сначала заметила забытую кем-то игрушку — пластмассовую панду. Но рядом, под обрывками голубого полиэтилена, стояла картонная коробка, из которой виднелись маленькие детские ножки...
Умирал один в квартире
Вскоре в уголовном деле появилось имя подозреваемой — родной матери найденного малыша. Оказалось, что погибший — не единственный ее ребенок. Если старший сын в этой семье рос в любви, то новорожденный стал для матери лишь обузой. И женщина нашла изощренный способ избавиться от него: она просто оставляла младенца одного в съемной квартире на пятом этаже того самого дома.
Финал этой истории оказался трагичен. Мальчик, запертый в четырех стенах, медленно умирал от холода и истощения в абсолютном одиночестве. Тело ребенка оставалось в квартире до тех пор, пока обстоятельства не вынудили горе-мать «прибраться»: жилье нужно было возвращать хозяйке. Именно тогда коробка со страшным содержимым оказалась в кустах под окнами, где её и нашла соседка.
Как уточнили наши источники, ковровчанка так до конца и не осознала, что натворила и до последнего свою вину в полном объеме не признавала. Впрочем, теперь судебный процесс завершен, и в этой истории поставлена точка.
Оперативные новости и интересные материалы — в наших соцсетях и .