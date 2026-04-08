12 апреля для горожан, которые поедут к местам упокоения своих близких на городских кладбищах, пустят пять дополнительных автобусных маршрутов, сообщили в администрации города Владимира. Расписание маршрутов: – «Площадь Победы – кладбище Улыбышево» с промежуточными остановками «ул. Муромская» и «Загородный парк». Автобусы будут курсировать с 06:30 до 11:00. Цена билета – 85 рублей. – «Суздальский проспект,