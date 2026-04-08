12 апреля администрация города организует дополнительные рейсы до кладбищ Улыбышево и Байгуши.Маршрут: Площадь Победы — ул. Муромская — Загородный парк — кладбище Улыбышево. Рейсы с 06:30 до 11:00, стоимость 85 рублей.Маршрут: Суздальский проспект, д. 5 — ул. Муромская — Загородный парк — кладбище Улыбышево. Рейсы с 06:30 до 11:00, 85 рублей.Маршрут: ул. Гагарина, д. 10 — Загородный парк — кладбище Байгуши. Рейсы с 06:30 до 15:00, 70 рублей.Маршрут: кладбище Улыбышево — кладбище Байгуши. Рейсы с 08:00 до 14:00, 70 рублей.Маршрут: кладбище Улыбышево — Загородный парк — Ерофеевский спуск — ул. Мира. Рейсы с 11:00 до 15:00, 70 рублей.Бесплатный проезд предоставляется:- героям Советского Союза;- героям Российской Федерации;- героям Социалистического Труда;- героям Труда Российской Федерации;- полным кавалерам ордена Славы и ордена Трудовой Славы;- почетным гражданам области и города;- детям до 7 лет без отдельного места.