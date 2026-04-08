В школах и вузах проходят научные, образовательные и культурные мероприятия.

С 6 по 12 апреля регион проводит Неделю космоса к 65-летию первого полета человека в космос.7 апреля во ВлГУ состоялся открытый диалог с ветеранами космодрома Байконур. Михаил Яшуков и Игорь Гарбуз поделились воспоминаниями о службе.9 апреля во ВлГУ пройдет лекция «Освоение БПЛА», а Пединститут организует мастер-классы по астрономии и лекцию о рождении вещества. В библиотеке с 7 по 15 апреля работает выставка, а с 7 по 10 подводят итоги регионального конкурса проектов.Детский технопарк «Кванториум-33» с 6 по 12 апреля проводит мастер-классы для школьников. 9 апреля запланирована встреча с ветераном Василием Моторным.10 апреля Центр опережающей подготовки организует инфоурок «Профессии в космосе» и викторину «Млечный путь».