Проверенный рецепт кулича, который ищут все хозяйки.

Многие боятся дрожжевого теста, но этот рецепт — настоящий спаситель. Тот самый легендарный «Александрийский» рецепт. Его еще называют «ночным», потому что тесто готовится почти само, пока вы спите.Его секрет в том, что опара бродит долго, сахар и масло успевают «подружиться». Результат ошеломляет: кулич получается влажным, волокнистым, тяжелым и невероятно ароматным.Но главное — он остается свежим, мягким и «пушистым» целых семь дней! Даже если вы никогда не дружили с дрожжевым тестом, этот рецепт у вас получится с первого раза. Записывайте секретную формулу для идеального кулича.Внимание: начинаем готовить с вечера!Ингредиенты (на 10-12 средних куличей)Для опары:Топленое молоко — 0,5 л (даст нежный кремовый вкус);Сахар — 0,5 кг;Сливочное масло (не менее 82%) — 250 г;Яйца — 5 шт + 2 желтка;Дрожжи (свежие) — 75 г.Для замеса:Мука высшего сорта — ~1,5 кг (нужно смотреть по консистенции);Изюм, цукаты — 200 г;Ванильный сахар — 2 пакетика;Коньяк/ром — 2 ст. ложки (секрет аромата и долгой свежести).Пошаговая схема приготовленияВечер: Смешать молоко, сахар, масло, яйца и дрожжиОставить опару в тепле на 8-12 часовУтро: Добавить муку, коньяк и ванильВымешивать тесто 15-20 минутДобавить изюм и дать подняться 1.5 часаРазложить по формам на 1/3 высотыВыпекать при 180 градусах до сухой лучиныИтог: Самый нежный кулич в вашей жизни!Главные секреты:Секрет № 1: Коньяк. Не бойтесь алкоголя, он испарится, но разрыхлит структуру теста и выступит естественным консервантом — кулич не заплесневеет и не засохнет.Секрет № 2: Остывание на боку. Если куличи высокие, после духовки положите их на подушку, застеленную полотенцем, и периодически перекатывайте. Так мякиш не осядет под собственным весом.Секрет № 3: Температура продуктов. Все ингредиенты должны быть комнатной температуры, а молоко — строго теплым (не горячим!), иначе дрожжи «сварятся».Бонус: Идеальная глазурь, которая не осыпаетсяВместо обычного белка с сахаром, попробуйте желатиновую глазурь. Она блестит, не липнет к рукам и не трескается при нарезке.Рецепт: 1 ч.л. желатина + 2 ст.л. воды (набухает). 200 г сахара + 4 ст.л. воды варим сироп. Смешиваем и взбиваем миксером до белой пены.