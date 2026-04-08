Регион участвует в проектах «Путь домой» и «Время жить в России».

7 апреля на агрокомплексе «Богдарня» губернатор Александр Авдеев встретился с южноафриканским предпринимателем Эрролом Маском и представителями проекта «Путь домой: в Доброград».Маск предложил принимать около 50 семей африканеров и заявил о готовности инвестировать в адаптацию и развитие хозяйств. Он подчеркнул, что фермеры обладают широким набором сельскохозяйственных и технических навыков и ищут безопасные места из‑за растущих конфликтов.Опыт интеграции представил Джон Кописки, успешно работающий в регионе и развивающий молочное хозяйство и агротуризм.Авдеев отметил наличие неиспользуемых земель и готовность области поддержать пилотный проект по переселению.Предусмотрены консультации и помощь с документами, жильем, работой и образованием.Сельхозземли иностранцам доступны только в аренду (101‑ФЗ).