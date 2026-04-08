Соревнования идут три дня, с 8 по 10 апреля.

7 апреля во владимирской школе олимпийского резерва им. Николая Толкачева стартовал Всероссийский турнир на призы Светланы Хоркиной.Турнир начался в конце 1990-х в Белгороде и вырос до всероссийского уровня. Участники получают призы и могут выполнить норматив мастера спорта.Из‑за ситуации в приграничном Белгороде соревнования перенесли. Хоркина обратилась к губернатору Авдееву с просьбой принять турнир во Владимире.Во Владимир приехали более 250 гимнастов из разных регионов. Минспорт области и школа Толкачева помогли с организацией. На открытии были показательные номера, флаг подняли владимирские спортсмены Алексей Ростов и Александра Андрианова.Хоркина подчеркнула, что главный соперник спортсмена — он сам.