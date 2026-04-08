Пасха, как и любой праздник, имеет свою символику. Традиционно, к этому дню красят яйца, пекут куличи и готовят творожные пасхи. О том, что обозначают эти символы, корреспонденту vlad.aif рассказал настоятель Никитской церкви г.Владимира, протоиерей Ярослав Огурек.«Действительно, у каждого события есть свой символ. К примеру, одним из древних символов Воскресения является петух, чьё пение знаменует конец ночи и рождение нового дня и наводит на мысль о Воскресении, так как он приветствует солнце, а Христос — это Солнце мира и восход светила символизирует Христово Воскресение».Возможно, сегодня этот символизм современным человеком забыт не очень ему понятен, но наши предки создали и сохранили эту систему. Тем более, что с каждым символом связано свое предание.Домашний артосВозьмем кулич. Наверное, каждый из нас к Пасхе покупает его или делает сам.«Эту выпечку можно рассматривать как домашнюю форму артоса — особого хлеба, который освящается в церкви на Пасхальной службе. Он символизирует Иисуса Христа. В течение Светлой седмицы артос находится в храме, а в субботу его разделяют на части и раздают всем присутствующим. Этот обряд напоминает о единстве верующих во Христе», — пояснят священник.Но если артос выпекается по рецепту литургического хлеба (из воды, муки и дрожжей), то в домашних условиях кулич готовят с бОльшим разнообразием, добавляя в него яйца, масло, сахар и изюм, а затем приносят в храм для освящения и вкушают за семейной пасхальной трапезой.Цвет Христовой кровиОбъяснил отец Ярослав и почему на Пасху красят яйца.«Наверное, самое известное христианское предание связано с Марией Магдалиной», — говорит священник.Согласно преданию, святая равноапостольная Мария Магдалина пришла с проповедью к римскому императору Тиберию. В качестве дара она принесла обычное белое яйцо со словами: «Христос Воскресе!». Император усомнился: «Как может кто‑то воскреснуть, так же как белое яйцо не может стать красным?» В тот же момент яйцо в его руках чудесно окрасилось в красный цвет — как знак истинности Воскресения. Император был поражен и признал: «Воистину воскрес!»С тех пор, согласно этому преданию, люди стали красить яйца на Пасху и приветствовать друг друга особыми словами.Красный цвет, кстати, выбран не случайно: он напоминает о Крови Христа, пролитой ради людей, и одновременно о Его Царском достоинстве.Литургический символТеперь поговорим о третьем традиционном блюде — пасхе. Творог, по словам отца Ярослава, у народов востока считался символом чистоты и невинности, поэтому его выбрали основой для этого особого праздничного блюда. Саму же пасху делают в форме усеченной пирамиды с помощью специальной формы, которая напоминает о Гробе Господнем или о горе Голгофе.«Таким образом, творожная пасха не просто праздничное блюдо, а литургический символ, который через вкус, форму и образ напоминает верующим о главном событии христианской истории — Воскресении Христовом», — заключил отец Ярослав.