Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

Следствием завершено уголовное дело в отношении судебного пристава-исполнителя отдела приставов Александровского района. Ей инкриминируют получение взятки в значительном размере и служебный подлог.По версии следствия, в 2023 году она познакомилась с жителем деревни Марино, чье исполнительное производство по задолженности в 140 тысяч рублей находилось у нее на исполнении.В 2025 году пристав якобы предложила за 80 тысяч рублей прекратить взыскание. Мужчина 1 мая перевел деньги на счет ее матери, та обналичила и передала их дочери, которая потратила сумму на кухонный гарнитур.Получив средства, обвиняемая не проверила имущество должника, 7 мая составила подложный акт о неустановленности имущества и закрыла производство.На гарнитур стоимостью более 150 тысяч рублей наложен арест. Обвиняемая признала получение денег, заявив, что это был подарок, что следствие опровергло.