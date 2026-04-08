В Гусь-Хрустальном, который вошёл в Золотое кольцо России, началась подготовка к 60-летию легендарного туристического маршрута.Знакомство с любым городом начинается с вокзала, поэтому гусевчане вместе с руководством РЖД решили благоустроить местную привокзальную площадь. Здесь уже уложили новую брусчатку и установили стильные энергосберегающие фонари.В настоящий момент специалисты возводят «умную остановку» для пассажиров междугородного и пригородного транспорта. Объект представляет собой павильон закрытого типа с зонами ожидания. Предусмотрены системы отопления, вентиляции и кондиционирования.Также остановку оснастят датчиками дыма, USB-портами для зарядки мобильных устройств, камерами видеонаблюдения, информационным табло и другими необходимыми вещами. А для маломобильных граждан установят пандусы.Депутат Госдумы РФ Игорь Игошин во время региональной недели посетил привокзальную площадь в Гусь-Хрустальном и по достоинству оценил происходящие здесь изменения.«По просьбе жителей города занимаемся вопросом установки на фасаде здания часов, старожилы говорят, что когда-то они здесь были, и пассажирам было удобно контролировать время прибытия и отправления поездов. Постараемся восстановить уличные часы. Кстати, внутри здания в ближайшее время тоже будет произведён ремонт», — отметил парламентарий на своей странице в соцсети.