По материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Житель Гусь-Хрустального заключил контракт о прохождении военной службы с Министерством обороны России. Позже он пропал без вести при выполнении боевых задач в зоне проведения специальной военной операции. Материальную компенсацию в размере 400 тысяч получила его новоиспечённая жена, с которой мужчина зарегистрировал брак в день заключения контракта.