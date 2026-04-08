Расследование продолжается.

В следственном отделе по г. Гусь-Хрустальному регионального следственного управления СК расследуется уголовное дело: местная жительница 1973 года рождения обвиняется по ч. 1 ст. 105 УК РФ.По данным следствия, 15 марта 2026 года к ней в квартиру на проспекте 50 лет Советской власти пришел знакомый 1968 года рождения, они совместно употребляли спиртное.Когда мужчина мешал отдыху и не реагировал на просьбы, обвиняемая нанесла лежащему в прихожей множественные удары ногами по голове и грудной клетке. Употерпевшего зафиксированы переломы и другие травмы, он скончался на месте.Женщина призналась в содеянном. Установлено, что ранее она уже привлекалась к уголовной ответственности за убийство и на время расследования помещена под стражу.Следователи провели осмотр места происшествия, проверку показаний на месте, назначили судебные экспертизы и допрашивают лиц из окружения обвиняемой и погибшего.