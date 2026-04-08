9 апреля во Владимирской области стартуют главные национальные соревнования по дзюдо для людей с ментальными нарушениями. На татами «Суздаль Арены» встретятся около 170 участников из 20 регионов страны. Об этом поделились в облправительстве. Участники чемпионата и первенства смогут не только получить почетные спортивные звания, но и попасть в спортивную сборную команду России по спорту ЛИН.