Минпросвещения России объявило о возврате оценки за поведение в школах региона.

Поведение будут оценивать по трехбалльной шкале. Категории оценки — «образцовое», «допустимое» и «недопустимое».Запуск системы запланирован на следующий учебный год и охватит не все школы. Ожидается, что повсеместный переход завершится к 2028 году.Ранее мы сообщали, что госэкзамены во Владимире в 2026 году сдадут 5,4 тысячи выпускников: 1 587 одиннадцатиклассников и 3 817 девятиклассников.