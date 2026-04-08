По области завершено 22 проекта, 27 заявок в работе.

Государственный фонд «Защитники Отечества» бесплатно обустраивает квартиры и дома демобилизованных бойцов. Ветеранам достаточно обратиться к социальному координатору и подать документы.Программа охватывает людей с ампутациями, стойкими нарушениями слуха и зрения, болезнями опорно-двигательного аппарата, пользователей инвалидных колясок и паллиативных больных. Комплект оборудования подбирают по нозологии.В Коврове ветерану Николаю Бугакову установили «умный дом» под управлением Алисы, оборудовали рабочее место и адаптировали ванную. Бывший полицейский, раненый под Бахмутом, теперь занимается адаптивным спортом и преподает управление беспилотниками.Адаптация проводится после обследования комиссией фонда, органов власти и экспертов, решение принимается индивидуально.Обратиться за помощь по адаптации жилья можно по адресу г. Владимир, пр-т Ленина, 59, тел. (4922) 77‑13‑02.