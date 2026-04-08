Следствие и УФСБ продолжают процессуальные действия по делу.

Подозреваемый — 38‑летний гражданин соседнего государства.По версии следствия, мужчина с семьей проживал во Владимире и занимался бизнесом, помогая приезжим сдать экзамены по русскому языку, истории и законодательству России.С 22 по 25 апреля 2025 года он в кафе на Большой Московской передал сотруднице Центра тестирования ВлГУ 39 000 рублей — по 3 000 за каждого из 13 экзаменующихся.Сотрудница отказалась брать деньги. После проверки ФСБ задержала мужчину при возвращении в город, ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.Расследование продолжается. Ранее аналогичную попытку совершала жительница Московской области. В декабре 2025 года она получила условный срок и штраф в 1 млн рублей.