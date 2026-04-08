Обсуждение длится до 20 апреля.

Власти представили на общественное обсуждение технические поправки в генплан, которые меняют функциональные зоны у ряда участков.Разработчик — владимирское ООО «ОПИАПБ» — называет правки техническими и направленными на обеспечение реализации первостепенных местных проектов.Четыре сельхозучастка у юго‑восточной границы аэродрома Семязино (всего 4,2 га) предлагается перевести в зону производственных объектов для обслуживания транспортного узла.Квартал в поселке Заклязьменский площадью 2,06 га планируют отвести под среднеэтажную застройку.На берегу Содышки участок переведут в зоны многоэтажной жилой застройки, автотранспорта, озеленения, общественно‑деловую, культовую и рекреационно‑туристскую зоны.Замечания и предложения принимают через форму на сайте мэрии, письменно в управление архитектуры и в районные администрации. Документы доступны в офисе управления архитектуры (Октябрьский проспект, 47).Проект и список изменений опубликованы на сайте органов местного самоуправления.