Во Владимире 12 апреля с 13:30 до 17:30 перекроют движение по нескольким центральным улицам. Ограничения затронут Дворянскую, Большую Московскую и Большую Нижегородскую — на участке от улицы Студеная гора до площади Фрунзе.Причина — Крестный ход, который организует Владимирская епархия РПЦ.Автомобилистам нужно будет выбирать объездные пути: движение перенаправят по улицам Дзержинского, Мира, Горького, Гагарина, 2‑й Никольской, Княгининской, Никитской, Луначарского, Октябрьскому проспекту, Усти‑на‑Лабе и Лыбедской магистрали.Водителей просят быть внимательными и соблюдать правила дорожного движения.