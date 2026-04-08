В центре Владимира решили огородить территорию вокруг знаменитого черешчатого дуба на улице Спасской. Это необходимо из-за глубокой трещины в стволе дерева, которая угрожает безопасности прохожих и воспитанников соседнего детского сада №81. Об этом сообщили в горадминистрации. Из пресс-релиза администрации города Дуб является единичным памятником природы регионального значения и включён в Национальный реестр уникальных старовозрастных деревьев.