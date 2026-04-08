Во Владимире состоялось торжественное открытие фестиваля «Шоколад». Десятки детских творческих коллективов будут выступать на сцене ДДюТ с театральными номерами. Зрителей ожидают постановки сказок, драм и комедий в исполнении юных актеров. Главная особенность фестиваля в том, что его главными организаторами выступают сами школьники. Они не только готовят программу, но и работают в составе жюри, оценивая выступления