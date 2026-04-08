Награду будут вручать не более чем 15 людям в год.

В регионе учрежден почетный знак Губернатора «Доброволец Владимирской области» для поощрения самых активных участников добровольчества.Оценивать претендентов будут по активности в волонтерской работе и вкладу в развитие движения в регионе.Выдвигать кандидатуры смогут организации любых форм собственности, общественные объединения, органы власти и территориальные подразделения федеральных исполнительных органов.Инициатива прозвучала 1 декабря 2025 года на приеме у губернатора Александра Авдеева от регионального штаба «Волонтеры Победы». Глава поддержал идею и поручил министерству молодежной политики провести общественное обсуждение и подготовить нормативную базу.