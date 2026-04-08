В области объявлено штормовое предупреждение из-за ухудшения погодных условий.

9 апреля по городу и региону ожидается усиление северо‑восточного ветра до 15–18 м/с и мокрый снег, сообщает МЧС.По прогнозу, непогода может спровоцировать аварии на транспорте, обрывы линий электропередач и связи, а также повреждение конструкций зданий.Жителям советуют не парковать машины под деревьями и у шатких сооружений.В случае опасности звоните в экстренные службы по номерам 01, 101 или 112 — вызов бесплатный и круглосуточный.